Ανατροπή με τη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στην Τουρκία - Στο Ομάν με... ατζέντα ζητά να γίνει η Τεχεράνη

Την αλλαγή τόσο του τόπου όσο και της ατζέντας των προγραμματισμένων για την Παρασκευή (6/2) συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά το Ιράν, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη επιθυμεί οι συνομιλίες να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, ενώ ζητά να περιοριστούν αποκλειστικά σε διμερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αντίθετα, οι ΗΠΑ φέρονται να θέλουν να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και οι δραστηριότητες φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή.

Ανησυχία για... διπλωματικό αδιέξοδο

Η ιρανική αξίωση προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο διπλωματικό αδιέξοδο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με την Ουάσινγκτον να έχει αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή και τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές για πιθανά αεροπορικά πλήγματα.

Παράλληλα, περιφερειακοί παράγοντες καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικό μαχητικό F-35 κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες με το Ιράν παραμένουν προγραμματισμένες για αργότερα μέσα στην εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (2/2) ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει πως, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, είναι πιθανό «να γίνουν κακά πράγματα».

Ιρανική διπλωματική πηγή ανέφερε τέλος ότι η Τεχεράνη δεν προσέρχεται στις συνομιλίες ούτε με αισιοδοξία ούτε με απαισιοδοξία, τονίζοντας πως οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτες και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.