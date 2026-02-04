ΗΠΑ-Ιράν: Από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν οι συνομιλίες - Σκέψεις για μονομερή ατζέντα

Στο Ομάν και όχι στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να πραγματοποιηθούν τελικά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή (6/2), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, ωστόσο οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, αρχικά είχε προγραμματιστεί συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με ευρύτερη ατζέντα, που θα περιλάμβανε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το βαλλιστικό του οπλοστάσιο, καθώς και τις ένοπλες ομάδες που υποστηρίζει στην περιοχή, με τη συμμετοχή και άλλων περιφερειακών χωρών.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον τον περιορισμό των συνομιλιών αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και ζητά απευθείας διαπραγματεύσεις μόνο με τις ΗΠΑ.

Τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι «έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ» έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή (6/2) στο Μουσκάτ, διευκρινίζοντας ότι θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια πληροφορία, επιβεβαίωσε και το πρακτορείο Isna, σημειώνοντας ότι επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, πλαισιωμένος από ανώτερους διπλωμάτες.

Την Ουάσινγκτον θα εκπροσωπήσει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ενώ σύμφωνα με το Isna, δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι Αραγτσί και Γουίτκοφ είχαν συμμετάσχει σε πέντε γύρους πυρηνικών διαπραγματεύσεων το 2025, οι οποίες διακόπηκαν αιφνιδιαστικά μετά τις πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησαν σε 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ