Ο Μεντβέντεφ «προειδοποιεί» με μήνυμα από Game of Thrones μετά τη λήξη της συνθήκης για τα πυρηνικά

Με ...άγριες διαθέσεις ενημερώνει ο Ντίμτρι Μεντβέντεφ για τη λήξη της συνθήκης για τα πυρηνικά μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Πιστός στη σκληρή ρητορική του, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ανήρτησε στα social media στιγμιότυπο από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά φαντασίας Game of Thrones, με τη γνωστή φράση «Winter is Coming».

«Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία συνθήκη που να περιορίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – όλα ανήκουν στο παρελθόν», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην ανάρτησή του.

That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026

Παγκόσμια ανησυχία για τη λήξη της συμφωνίας

Η Συνθήκη New START, η τελευταία συμφωνία που δέσμευε για μη χρήση πυρηνικών όπλων τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, έπαψε να ισχύει στις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) σήμερα Πέμπτη (5/2), με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί ότι πρόκειται για «μια εξαιρετικά σοβαρή στιγμή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η New START είχε υπογραφεί το 2010 και προέβλεπε ανώτατα όρια σε εκτοξευτήρες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, καθώς και ανταλλαγή στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, οι διαδικασίες επιθεώρησης είχαν ήδη «παγώσει» από το 2023, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση προς την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα να επανεκκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για νέο πλαίσιο πυρηνικού αφοπλισμού.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε χθες Τετάρτη (5/2), ότι η Ουάσιγκτον δεν απάντησε ποτέ επισήμως στην πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης κατά έναν ακόμη χρόνο, πριν από την οριστική εκπνοή της.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τη λήξη της New START, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη σύναψη μιας «καλύτερης» συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμετέχει και η Κίνα, η οποία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ η Ρωσία δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Κίνας σε νέα συμφωνία.