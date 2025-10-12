Ποιος είναι ο Greken ή El Griego που συνελήφθη στο Μεξικό - Τον αναζητούσαν Europol και Interpol

Γνωστός ως Greken ή El Griego, ο Μίκαελ-Μιχάλης Άλστρεμ-Τενέζος, συνελήφθη στο Κανκούν στο Μεξικό, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.



Ο Greken, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας «Dalen» της Σουηδίας, συνελήφθη κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης μεταξύ μεξικανικών ομοσπονδιακών δυνάμεων και διεθνών υπηρεσιών.



Οι μεξικανικές Αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη και εξήγησαν ότι ήταν αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας, σε συντονισμό με την Interpol και την Europol.

Ο Greken γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1998 στη Στοκχόλμη και αναγνωρίζεται ως βασικό πρόσωπο στο κλιμακούμενο κύμα βίας στην πόλη.



Μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ του Greken και του αρχηγού της εγκληματικής συμμορίας Foxtrot, Ράουα Ματζίντ, επίσης γνωστή ως η «Κουρδική Αλεπού», φέρεται να βρίσκεται πίσω από αρκετές από τις βίαιες πράξεις.



Σύμφωνα με την expressen.se, ο Greken πριν από μερικά χρόνια ήταν ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο στο χόκεϊ. Στη Στοκχόλμη έπαιζε για τους συλλόγους Spånga IS, Huddinge IK και Nacka HK.

Πώς έγινε η σύλληψη

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, που επικαλείται η μεξικανική Nacion321, ο «El Griego» είχε ένταλμα σύλληψης στη Σουηδία και κόκκινη ειδοποίηση από την Interpol για εγκλήματα που σχετίζονται με εμπορία όπλων, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.



Οι αρχές ανέφεραν ότι, κατόπιν αιτήματος για συνεργασία από τη σουηδική αστυνομία, διεξήχθη έρευνα πληροφοριών στο Γιουκατάν και στην Κιντάνα Ρου για τον εντοπισμό του φυγά.



Σταθερή και κινητή παρακολούθηση επιβεβαίωσε την παρουσία του στο Κανκούν, όπου συνελήφθη μαζί με τον Τόμας Αλεχάντρο «Ν», ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο οικονομικός του διαχειριστής και ο οποίος ερευνάται για πράξεις που αφορούν παράνομα κεφάλαια.



Κατά τη σύλληψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κανκούν-Μέριδα, κατασχέθηκαν δόσεις ναρκωτικών. Και οι δύο ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους και ο Greken θα μεταφερθεί σε ευρωπαϊκή φυλακή για να παραδοθεί στις σουηδικές αρχές.