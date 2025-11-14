Συναγερμός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Χάος επικράτησε στην περιοχή Östermalm στη Στοκχόλμη το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση στην οποία περίμενε πολύς κόσμος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά ασθενοφόρα καθώς γίνεται λόγος για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πρόσκρουση διερευνώνται ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

«Υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πόσοι. Παρέχουμε βοήθεια στο προσωπικό των ασθενοφόρων στο σημείο», ανέφερε ο Όσκαρ Νταβίλα από την υπηρεσία διάσωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί από το σφοδρό ατύχημα.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όπως είναι η συνήθης διαδικασία, τόνισε. «Πρέπει να τον ανακρίνουμε και στη συνέχεια θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα τεθεί υπό κράτηση», συνέχισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον.