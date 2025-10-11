Απίστευτο: Άνδρας έψαχνε σκουλήκια για ψάρεμα και βρήκε αρχαίο θησαυρό με 20.000 νομίσματα

Ένα απρόσμενο εύρημα έφερε στο φως ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος, ενώ έσκαβε στο χώμα αναζητώντας σκουλήκια για ψάρεμα, εντόπισε έναν θησαυρό βάρους έξι κιλών, αποτελούμενο από 20.000 νομίσματα, μαργαριτάρια και μικρά μενταγιόν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στη Στοκχόλμη, όπου ο άνδρας διαθέτει εξοχικό. Μη μπορώντας να πιστέψει την τύχη του, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, με το εύρημα να παραδίδεται στην τοπική αρχαιολογική υπηρεσία.

Ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της μεσαιωνικής Σουηδίας

Σύμφωνα με το Live Science, ο θησαυρός βρέθηκε μέσα σε χάλκινο καζάνι που είχε διαβρωθεί με το πέρασμα των αιώνων. Η αρχαιολόγος Σοφία Άντερσον χαρακτήρισε την ανακάλυψη «ένα από τα μεγαλύτερα ασημένια θησαυρίσματα της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη Σουηδία».

Η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι τα περισσότερα νομίσματα χρονολογούνται στον 12ο αιώνα και φέρουν την επιγραφή KANUTUS, δηλαδή κόπηκαν επί βασιλείας του Κνούτου Έρικσον (1173–1195).

Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν και εξαιρετικά σπάνια «επισκοπικά νομίσματα», τα οποία είχαν εκδοθεί από ισχυρούς επισκόπους και απεικονίζουν ιερωμένους με ποιμαντορική ράβδο.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Η Λιν Άνερμπεκ, διευθύντρια του Μεσαιωνικού Μουσείου της Στοκχόλμης, έκανε λόγο για μοναδικό εύρημα:

«Δεν έχουμε άλλα μεσαιωνικά θησαυρίσματα από τη Στοκχόλμη και αυτό φαίνεται να είναι τεράστιο. Είναι συναρπαστικό».

Όπως εξήγησε, στα τέλη του 12ου αιώνα η Στοκχόλμη δεν είχε ακόμη ιδρυθεί – η πόλη δημιουργήθηκε το 1252. Εκείνη την εποχή η Σουηδία βίωνε πολιτικές και στρατιωτικές αναταραχές, λόγω των προσπαθειών της να επεκταθεί στη Φινλανδία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θησαυρός θάφτηκε για να προστατευθεί από τις επιδρομές ή τις συγκρούσεις της εποχής.

Τι προβλέπει ο νόμος για τους «τυχερούς ανακαλυπτές»

Ο θησαυρός θα εξεταστεί περαιτέρω και το πόρισμα θα αποσταλεί στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σουηδίας, η οποία θα αποφασίσει αν ο άνδρας δικαιούται αποζημίωση.

Η αρχαιολόγος Σοφία Άντερσον επαίνεσε τη στάση του πολίτη, δηλώνοντας:

«Ενήργησε απολύτως σωστά ενημερώνοντάς μας αμέσως. Ο νόμος ορίζει πως όποιος εντοπίσει αρχαίο θησαυρό από ασήμι ή άλλο πολύτιμο υλικό, οφείλει να τον παραδώσει στο κράτος, το οποίο μπορεί να τον εξαγοράσει καταβάλλοντας αποζημίωση».

Μια τυχαία ανακάλυψη που γράφει ιστορία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους αρχαιολόγους και μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης της Σουηδίας.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε η Άντερσον, «κάποιες φορές, οι πιο σημαντικές ανακαλύψεις συμβαίνουν εκεί που κανείς δεν το περιμένει – ακόμη και όταν απλώς ψάχνεις… σκουλήκια».