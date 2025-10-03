Απίστευτο εύρημα: Δύτες εντόπισαν χαμένο ισπανικό θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα βρέθηκαν οι δύτες από μια εταιρεία διάσωσης ναυαγίων, καθώς ανακάλυψαν κάτω από τα τιρκουάζ νερά μιας ακτής της Φλόριντα – γνωστής ως «Ακτή του Θησαυρού» - ένα φορτίο από χαμένους ισπανικούς θησαυρούς, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Περισσότερα από 1.000 ασημένια και χρυσά νομίσματα που πιστεύεται ότι κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες της Βολιβίας, του Μεξικού και του Περού ανακαλύφθηκαν αυτό το καλοκαίρι στα ανοιχτά της ακτής του Ατλαντικού της Φλόριντα, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Δεν είναι ο πρώτος θησαυρός

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αποκαλύπτει έναν θησαυρό.

Πριν από αιώνες, ένας στόλος ισπανικών πλοίων φορτωμένων με χρυσό, ασήμι και κοσμήματα που είχαν ληφθεί από τον Νέο Κόσμο επέστρεφε στην Ισπανία, όταν ένας τυφώνας κατέστρεψε τη νηοπομπή στις 31 Ιουλίου 1715, ρίχνοντας τους θησαυρούς στη θάλασσα, σύμφωνα με την 1715 Fleet Society.

Με την πάροδο των ετών, εκατομμύρια δολάρια σε χρυσά νομίσματα από το 1715 Fleet έχουν βρεθεί από διασωστές και κυνηγούς θησαυρών σε μια παράκτια περιοχή που εκτείνεται από το Μελβούρνη έως το Fort Pierce.

Οι ημερομηνίες και τα σήματα κοπής είναι ακόμα ορατά σε μερικά από τα νομίσματα που ανακτήθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με την εταιρεία διάσωσης, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για τους ιστορικούς και τους συλλέκτες που ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για τον χαμένο θησαυρό.

«Αυτή η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο τον θησαυρό καθαυτό, αλλά και τις ιστορίες που αφηγείται», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Sal Guttuso, διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας διάσωσης.

«Κάθε νόμισμα είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που έζησαν, εργάστηκαν και ταξίδεψαν κατά τη Χρυσή Εποχή της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Η εύρεση 1.000 νομισμάτων σε μία μόνο ανάκτηση είναι τόσο σπάνια όσο και εξαιρετική».

Η ομάδα του Guttuso απασχολεί ομάδες δυτών και στόλο σκαφών και χρησιμοποιεί υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, καθώς και χειροκίνητο φτερούγισμα της άμμου ή αναρρόφηση άμμου για να χτενίσει τον βυθό της θάλασσας, σύμφωνα με μια δημόσια ανακοίνωση για μια αίτηση ομοσπονδιακής άδειας που υπέβαλε η εταιρεία.

Πέρυσι, αξιωματούχοι της Φλόριντα ανακοίνωσαν ότι είχαν ανακτήσει δεκάδες χρυσά νομίσματα που είχαν κλαπεί από το ναυάγιο από διασωστές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, κάθε «θησαυρός» ή άλλα ιστορικά αντικείμενα που έχουν «εγκαταλειφθεί» σε κρατικές εκτάσεις ή σε κρατικά ύδατα ανήκουν στο κράτος, αν και οι ανασκαφείς μπορούν να λάβουν άδεια για την εκτέλεση «υπηρεσιών ανάκτησης». Ο νόμος απαιτεί περίπου το 20% των ανακτηθέντων αρχαιολογικών υλικών να παρακρατείται από το κράτος για ερευνητικές συλλογές ή δημόσια έκθεση.