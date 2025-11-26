«Χρυσοθήρας» αναζητά χαμένο θησαυρό από τον Εμφύλιο στη Μαγνησία - Αιτήματα στo δημοτικό συμβούλιο

Ένα χαμένο θησαυρό με λίρες από τον Εμφύλιο, προσπαθεί να εντοπίσει μία επίδοξη «χρυσοθήρας» στη Μαγνησία, υποβάλλοντας αλλεπάλληλα αιτήματα για έρευνα στο Δήμο Αλμυρού.

«Είναι η τρίτη φορά που κάνουν αιτήματα στο δημοτικό συμβούλιο για να ψάξουν θησαυρό. Μια κυρία κάνει αίτηση στο Δήμο Αλμυρού, στην εφορία, σε υπηρεσίες, ώστε να την συνοδεύουν στην απόπειρα ανεύρεσης του θησαυρού. Στο χώρο αυτό θα παρεβρεθεί η οικονομική υπηρεσία, ο ΣΔΟΕ, η αρχαιολογία», τόνισε ο δήμαρχος Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης, μιλώντας στο Action24.

«Η συγκεκριμένη κυρία ισχυρίζεται ότι έχει πολύ καλές πληροφορίες πως στην περιοχή της Ανάβρας κρύβονται χιλιάδες λίρες που απέμειναν από τον Εμφύλιο Πόλεμο», σημείωσε ο κ. Εσερίδης, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατά τις προηγούμενες δύο απόπειρες δεν βρέθηκε κάτι.

«Εμείς πάντως συντάσσουμε έγγραφα με τα αιτήματα του δήμου, ώστε να μας τα καλύψει όταν βρει τον θησαυρό», είπε σκωπτικά ο δήμαρχος Αλμυρού.