Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) κοντά στην περιοχή της Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση των σεισμολογικών σταθμών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 20:34 (ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που χαρακτηρίζει τη δόνηση ως επιφανειακή, ωστόσο το μέγεθός της δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η δόνηση έγινε ελαφρώς αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.
Οι ειδικοί παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι τέτοιου μεγέθους δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή.
Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης:
Αυτόματη λύση
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 07/04/2026 20:34:05.54
Μέγεθος : 3.5
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.385
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 21.8064
Εστιακό Βάθος [km] : 5.0
Τοποθεσία : 2 Χλμ. ΔΝΔ της Ναυπάκτου