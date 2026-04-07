Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) κοντά στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση των σεισμολογικών σταθμών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 20:34 (ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης.



Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που χαρακτηρίζει τη δόνηση ως επιφανειακή, ωστόσο το μέγεθός της δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η δόνηση έγινε ελαφρώς αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.



Οι ειδικοί παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι τέτοιου μεγέθους δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης:

Αυτόματη λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 07/04/2026 20:34:05.54

Μέγεθος : 3.5

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.385

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 21.8064

Εστιακό Βάθος [km] : 5.0

Τοποθεσία : 2 Χλμ. ΔΝΔ της Ναυπάκτου