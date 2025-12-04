Μωρό φώκια εισέβαλε σε μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Κρύφτηκε στο πλυντήριο πιάτων μετά από καταδίωξη

Μια φώκια μπήκε σε ένα μπαρ. Με αυτή την πρόταση θα μπορούσε κάλλιστα να ξεκινάει ένα ανέκδοτο αλλά είναι πραγματικότητα. Ένα μικρό φωκάκι εισέβαλε τρέχοντας σε ένα μπαρ στην περιοχή Ρίτσμοντ της Νέας Ζηλανδίας με τους θαμώνες να ξαφνιάζονται στη θέα του.

Βίντεο που καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα του καταστήματος δείχνει το μικρό, άγριο ζώο, να είναι εμφανώς χαμένο αλλά και ιδιαίτερα περίεργο ενώ κατευθυνόταν προς τη μπάρα όπου σερβίρονται τα ποτά. Συνηθισμένη να βλέπει ζώα στο μπαρ που δέχεται κατοικίδια, η συνιδιοκτήτρια Μπέλα Έβανς υπέθεσε ότι ο επισκέπτης ήταν αρχικά σκύλος, Ωστόσο προς μεγάλη της έκπληξη αντίκρισε το θαλάσσιο ζώ μπροστά της, «Όλοι ήταν σοκαρισμένοι», είπε η Έβανς. «Θεέ μου. Τι κάνουμε; Τι συμβαίνει;» είπε σε τοπικό δίκτυο.

Επεισοδιακή καταδίωξη με δόλωμα μια πίτσα

Ένας θαμώνας άρπαξε ένα πουλόβερ και προσπάθησε να βγάλει τη φώκια από την πίσω πόρτα. Ωστόσο το μικρό ζώο κατάφερε να ξεφύγει με αποτέλεσμα να κρυφτεί στις τουαλέτες του καταστήματος ενώ στη συνέχεια βρήκε καταφύγιο... στο πλυντήριο πιάτων. Οι εργαζόμενοι έσπευσαν να αποσυνδέσουν το μηχάνημα από την πρίζα ώστε να μην δημιουργηθεί ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα και κινδυνεύσει το ζώο.

Στη συνέχεια, ένας άλλος έφερε ένα κλουβί για σκύλους από το σπίτι και η Έβανς κατέστρωσε ένα σχέδιο για να παρασύρει τον άτακτο επισκέπτη να βγει από την κρυψώνα του χρησιμοποιώντας μια πίτσα που πρόσφερε η παμπ ως σπεσιαλιτέ. «Μόλις είδα τον αρραβωνιαστικό μου, είπα "πάρε τον σολομό! Πιάσε τον σολομό"!»

Έπειτα, ακολούθησε μια σύντομη αναμονή για να φτάσουν οι υπεύθυνοι από οργάνωση για την προστασία των άγριων ζώων. Αποδείχθηκε ότι ήδη παρακολουθούσαν την περιπλανώμενη φώκια. «Ήταν η τέταρτη κλήση μέσα στην ημέρα», είπε η Έβανς. «Οδηγούσαν γύρω από αυτό το νεόδμητο υποκατάστημα προσπαθώντας να βρουν αυτό το μωρό».

A baby seal causes a stir when it enters a bar in New Zealand, before being collected by conservation rangers who were on its trail. pic.twitter.com/JvYRZrgz1f — Sky News (@SkyNews) December 4, 2025

«Πρόκειται για φυσιολογική συμπεριφορά»

Η υπηρεσία προστασίας της φύσης της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε «πολυάριθμες» αναφορές από πολίτες σχετικά με μια φώκια που εντοπίστηκε στο Ρίτσμοντ την Κυριακή πριν το ζωάκι εισβάλλει στην παμπ. Το προσωπικό του μπαρ «έκανε εξαιρετική δουλειά διατηρώντας τη φώκια ασφαλή» μέχρι να φτάσουν οι δασοφύλακες, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης Έλεν Ότλεϊ.

Η φώκια απελευθερώθηκε στο κοντινό Νησί των Κουνελιών, το οποίο θεωρείται ασφαλής τοποθεσία λόγω του καθεστώτος απαγόρευσης των σκύλων, είπε η Ότλεϊ. Δεν είναι ασυνήθιστο για περίεργες νεαρές φώκιες να εμφανίζονται σε απροσδόκητα μέρη αυτή την εποχή του χρόνου, πρόσθεσε, καθώς ακολουθούν ποτάμια και ρυάκια έως και 15 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα.

«Μπορούν να εμφανιστούν σε ασυνήθιστα μέρη, όπως αυτή η παμπ, αλλά αυτή είναι μια φυσιολογική εξερευνητική συμπεριφορά», είπε ο Ότλεϊ.