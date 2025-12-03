Απίστευτη διάρρηξη σε κάβα στις ΗΠΑ: Ρακούν μέθυσε με ουίσκι και βρέθηκε λιπόθυμο στις τουαλέτες

Ένας διαφορετικός διαρρήκτης από τους συνηθισμένους εισέβαλε σε κλειστό κατάστημα ποτών στην πόλη Άσλαντ της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατευθύνθηκε σε ράφι όπου φυλασσόταν μια μεγάλη γκάμα από σκωτσέζικα ουίσκι.

Ο χαριτωμένος ληστής μπήκε στην κάβα σπάζοντας τμήμα της ψευδοροφής ενώ προκάλεσε έναν απίστευτο χαμό με το αλκοόλ να ρέει στο πάτωμα αφού είχε σπάσει μια σειρά από μπουκάλια.

Το πρωί του Σαββάτου, ένας υπάλληλος που άνοιξε το κατάστημα αντίκρισε το σκηνικό και άρχισε να ψάχνει για στοιχεία που θα τον βοηθούσαν να εντοπίσει τον δράστη. Ωστόσο, μόλις έφτασε στην τουαλέτα βρήκε το λιπόθυμο ρακούν να κείτεται δίπλα στη λεκάνη... Αμέσως κάλεσε την Οργάνωση για την προστασία των άγριων ζώων αλλά και τις Αρχές ώστε να απομακρύνουν το, κατά τα άλλα γλυκύτατο, ζωάκι.

«Προσωπικά μου αρέσουν τα ρακούν», είπε η Σαμάνθα Μάρτιν, αξιωματικός που εργάζεται στον τοπικό οργανισμό ελέγχου ζώων. «Είναι αστεία μικρά πλασματάκια. Έπεσε μέσα από ένα από τα πλακάκια της οροφής και προκάλεσε ένα χάος, πίνοντας τα πάντα».

Η Μάρτιν είπε ότι το ρακούν μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων ωστόσο προκάλεσε αρκετά γέλια στη διαδρομή. «Άλλη μια μέρα στη ζωή ενός υπαλλήλου ελέγχου ζώων», είπε γελώντας στο κανάλι CBS.

NEW: Raccoon gets drunk at an ABC liquor store in Ashland, Virginia, and passes out in the bathroom.



Hanover County Animal Protection says the raccoon "ransacked" the store before passing out next to the toilet.



"Officer Martin safely secured our masked bandit and transported… pic.twitter.com/PqDl23pymp — Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025

Το Καταφύγιο και η Υπηρεσία Προστασίας Ζώων της Κομητείας Ανόβερου επαίνεσαν τη Μάρτιν για τον χειρισμό της διάρρηξης και επιβεβαίωσαν ότι το ρακούν είχε συνέλθει. «Μετά από μερικές ώρες ύπνου και μηδενικά σημάδια τραυματισμού (εκτός ίσως από ένα hangover και κακές επιλογές ζωής), αφέθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση, ελπίζοντας ότι είχε μάθει ότι η διάρρηξη και η εισβολή σε σπίτια δεν είναι η λύση», ανέφερε η υπηρεσία.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ρακούν βρέθηκε σε ένα μέρος όπου δεν θα έπρεπε να είναι. Τον περασμένο Μάιο, άλλο ένα ρακούν εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο δίπλα σε μια γυάλινη πίπα μεθαμφεταμίνης την οποία είχε τοποθετήσει στο στόμα του και καθόταν στη θέση του οδηγού.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε επειδή ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης του είχε ενεργό ένταλμα σύλληψης και άδεια οδήγησης σε αναστολή, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Σπρίνγκφιλντ Τάουνσιπ.