«Καλέ ο Ρούντολφ»: Απίστευτες αντιδράσεις με τάρανδο σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο την κοιλάδα του Σας Φερνάντο στο Λος Άντζελες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου καθώς ένας τρομαγμένος τάρανδος έτρεχε πλάι στα οχήματα.

Αρχικά δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς το τρομαγμένο ζώο έψαχνε την πλησιέστερη έξοδο προκειμένου να σωθεί με τους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς ώστε να μην τον χτυπήσουν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε γύρω στις 6:40 π.μ., όταν οι οδηγοί παρατήρησαν οχήματα της Caltrans να επιβραδύνουν την κυκλοφορία και να μπλοκάρουν τις λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Βίντεο που κατέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας δείχνει το ζώο να τρέχει κατά μήκος των λωρίδων καθώς τα συνεργεία προσπαθούσαν να το ακινητοποιήσουν.

Ο Στίβεν Μπρακαμόντες, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του στο Beverly Center, είπε ότι αρχικά παρατήρησε φορτηγά της Caltrans να κάνουν ελιγμούς στο οδόστρωμα προτού συνειδητοποιήσει ότι ένα ζώο βρισκόταν πάνω στον αυτοκινητόδρομο.

«Δεν είδα τον τάρανδο στην αρχή μέχρι που άρχισα να ηχογραφώ», είπε ο Μπρακαμόντες. «Φαινόταν σαν να προσπαθούσαν να το πιάσουν». Ο Μπρακαμόντες προσέθεσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε για περίπου 20 λεπτά καθώς το ζώο κινούνταν πέρα ​​δώθε στον αυτοκινητόδρομο πριν τελικά τρέξει προς τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα.

Στο βίντεο, ο τάρανδος φαίνεται να φοράει δερμάτινα λουράκια κοντά στον λαιμό του, γεγονός που οδηγεί τον Μπρακαμόντες να πιστεύει ότι μπορεί να δραπέτευσε από κάποια κοντινή εκδήλωση, περίφραξη ή εορταστική έκθεση.

«Έμοιαζε σαν να προερχόταν από ζωολογικό κήπο ή ίσως από κάποια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τον Άγιο Βασίλη», τόνισε.



Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Οργάνωσης για την Προστασία των Άγριων Ζώων του Λος Άντζελες όπου κατέστρωσε ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο το οποίο βρισκόταν σε πανικό.

Τελικά, μετά από ώρα το μικρό ταρανδάκι πιάστηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια που βρέθηκε στον επικίνδυνο δρόμο.

«Πάρτυ» στα social media

Μόλις το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό.

«Ως ο Ρούντολφ το έσκασε» ανέφερε ένας χρήστης ενώ ένας άλλος προσέθεσε «Τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι περίοδος Χριστουγέννων».

Πάντως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μικρό ζωάκι και για την εκμετάλλευση που γίνεται σε βάρος τους ειδικά τις ημέρες των εορτών.