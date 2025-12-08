Κίνα: Αφηνιασμένη αρκούδα επιτίθεται σε εργαζόμενο ζωολογικού κήπου - Της μύρισαν μήλα που κρατούσε

Ένα τρομακτικό περιστατικό με αρκούδα να επιτίθεται σε εργαζόμενο ζωολογικού κήπου σημειώθηκε στην επαρχία Ζεϊζιάνγκ της Κίνας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Οι αρχές του πάρκου εξήγησαν ότι η επίθεση προκλήθηκε επειδή ο φύλακας κουβαλούσε μια μεγάλη σακούλα με καρότα και μήλα, τα οποία η αρκούδα μύρισε με αποτέλεσμα να ορμίξει πάνω στον άτυχο άνδρα προκειμένου να του τα αρπάξει.

Σύμφωνα με πολλά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αρκούδα έριξε τον φύλακα στο έδαφος ενώ εκείνος πάλευε να ξεφύγει από τα νύχια της. Το άγριο ζώο όμως δεν σταματούσε με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να τρέξουν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους.

Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρύνουν το ζώο με τη βοήθεια μιας μπασκέτας, με καρέκλες και σκαμπό ωστόσο αυτό συνέχισε να παλεύει. Ο φύλακας κατάφερε στη συνέχεια να ξεφύγει με μεγάλη δυσκολία προτού η αρκούδα ορμήσει ξανά πάνω του.

Video shows the moment a black bear attacked its keeper during a show at Hangzhou Safari Park in China’s Zhejiang province. pic.twitter.com/MnnZZHpwJE — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2025

Σάλος στα social για την αντιμετώπιση

Το βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό των ζώων και τα μέτρα ασφαλείας στις ζωντανές εμφανίσεις. «Αν ζούσες σε ζωολογικό κήπο και σου ήταν απαραίτητο να κάνεις κόλπα για άλλα είδη, τελικά θα έσκαγες κι εσύ» ανέφερε ένας χρήστης των social.Όταν τελικά απελευθερώθηκε, ο φύλακας του ζωολογικού κήπου επέστρεψε για να πολεμήσει ξανά την αρκούδα».

«Καμία συμπόνια. Αυτές οι αρκούδες δεν πρέπει να κρατούνται αιχμάλωτες και, επιπλέον, να αναγκάζονται να κάνουν «κόλπα» για να τα καταβροχθίζουν οι κούκλες», έγραψε ένας άλλος. «Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα ζώα για κέρδος», σχολίασε ένας τρίτος.

Σύμφωνα με το Global Times, δύο φύλακες οδηγούσαν δύο μαύρες αρκούδες στη σκηνή για έναν ακόμη γύρο της παράστασης, όταν η μία από αυτές, αντί να εμφανιστεί, ξαφνικά όρμησε πάνω στον φύλακά της.

Ο εργαζόμενος είναι ασφαλής και η αρκούδα έχει απομακρυνθεί από τις δημόσιες εκθέσεις, ανέφερε η ανακοίνωση. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η μυρωδιά των λιχουδιών μπορεί να προκάλεσε την αντίδραση του ζώου.