Οργή στην Πάφο: Συνελήφθησαν 4 υπάλληλοι για κακοποίηση νεκρής χελώνας

Οργή προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Πάφο, στο οποίο εμφανίζονται τέσσερα άτομα να πετούν στο έδαφος, να κλωτσούν και να βιντεοσκοπούν νεκρή θαλάσσια χελώνα.

Η Αστυνομία της Κύπρου ξεκίνησε διερεύνηση για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας και ευημερίας των ζώων, μετά από καταγγελία που δέχθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, γύρω στις 13:30, για περιστατικό κακοποίησης σε παραλιακή περιοχή της επαρχίας Πάφου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν τα τέσσερα πρόσωπα στον χώρο εργασίας τους και προχώρησαν σε συλλήψεις. Το άψυχο σώμα της χελώνας παραλήφθηκε από τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η κακοποίηση, όπως αναφέρει το philenews.com.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ οι αρχές για την προστασία των ζώων παρακολουθούν στενά την υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κατακραυγή.