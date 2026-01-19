Παρίσι: Προσπάθησε να κρύψει σπάνια αιλουροειδή πετώντας τα από το μπαλκόνι

Δύο σπάνια αιλουροειδή, ένα καρακάλ και ένα σερβάλ, κατασχέθηκαν στην περιοχή του Παρισιού, αφού ο ιδιοκτήτης τους τα πέταξε ζωντανά από μπαλκόνι σε διπλανό διαμέρισμα, σε μια προσπάθεια να τα κρύψει από τις Αρχές. Τα ζώα διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν και μεταφέρθηκαν σε ειδική δομή φιλοξενίας άγριων ζώων, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 οι γαλλικές τελωνειακές αρχές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πρόσφατα, αν και τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν στελέχη της Εθνικής Διεύθυνσης Τελωνειακών Πληροφοριών και Ερευνών (DNRED), που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατοικία ιδιώτη για τον οποίο υπήρχαν υποψίες ότι κατείχε παράνομα ένα εισαγόμενο άγριο αιλουροειδές.

Κατά την άφιξή τους, οι τελωνειακοί διαπίστωσαν ότι στο σπίτι βρίσκονταν δύο αγριόγατες. Ο ύποπτος φέρεται να πέταξε τα ζώα στο μπαλκόνι του κάτω διαμερίσματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν. Πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο περισυνέλεξαν τα αιλουροειδή και τα παρέδωσαν σε εξειδικευμένη δομή φιλοξενίας.

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταθέσει στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί αν εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης άγριων ζώων. Η υπόθεση εντάσσεται στη διεθνή επιχείρηση «Κεραυνός» για την καταπολέμηση της εμπορίας προστατευόμενων ειδών, στην οποία συμμετείχαν το 2025 συνολικά 134 χώρες υπό την αιγίδα της Ιντερπόλ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι γαλλικές τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν το 2025 και άλλα ζωντανά ζώα, όπως παπαγάλους, σπουργίτια και μεσογειακές χελώνες, καθώς και αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, δόντια καρχαρία, φτερά παγωνιού, κοράλλια, κοχύλια, σπάνια ξυλεία και μέρη από ελέφαντες και θαλάσσιες χελώνες.