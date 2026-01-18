Τα ζώα που βρήκαν καταφύγιο και σώθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας

Σε μια πυραμίδα 1.500 ετών, προ-Ίνκας, που περιβάλλεται από τους πολυσύχναστους δρόμους της Λίμα, στο Περού, μικρά γκρι-καφέ γκέκο κρύβονται σε ρωγμές, τρώγοντας αράχνες και έντομα.



Αυτό το είδος σαύρας είναι ενδημικό στην παράκτια έρημο της πρωτεύουσας του Περού, λέει η Alejandra (Ale) Arana. Όμως, σήμερα η άγονη αυτή περιοχή κυριαρχείται από σύγχρονα κτίρια και πολυσύχναστους δρόμους. Με το περιβάλλον διαβίωσής του να έχει μειωθεί σημαντικά, ο πληθυσμός του γκέκο έχει συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει καταστεί σοβαρά απειλούμενος.



Η Arana σημειώνει, σε ρεπορτάζ του BBC, ότι οι σαύρες ζουν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις huacas – προ-ισπανικά ιερά μνημεία διάσπαρτα στη Λίμα – όπως η πυραμίδα Huaca Pucllana. Αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι είναι από τους λίγους που έχουν απομείνει και χαρακτηρίζονται από το φυσικό οικοσύστημα της ερήμου αυτής της περιοχής του Περού.



«Είναι το μόνο είδος φυσικού τοπίου που μπορούμε να βρούμε στην περιοχή», λέει η Arana, η οποία άρχισε να μελετά τις σαύρες ως προπτυχιακή φοιτήτρια στο Universidad Nacional Mayor de San Marcos στη Λίμα και τώρα κάνει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.

Τα γκέκο δεν είναι το μόνο είδος που βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα στα ερείπια. Στην Ιταλία, σπάνιες ορχιδέες ανθίζουν γύρω από μια ετρουσκική νεκρόπολη. Στο αρχαίο ελληνικό θρησκευτικό κέντρο των Δελφών, οι ερευνητές βρήκαν αυτό που πιστεύουν ότι είναι ένα νέο είδος σαλιγκαριού – μήκους μόλις 2 mm – το οποίο υποψιάζονται ότι ζει μόνο σε αυτή την περιοχή. Τα τελευταία χρόνια, στο Μάτσου Πίτσου εντοπίστηκαν δύο νέα είδη σαύρας που πιθανόν κάποτε είχαν ευρύτερη εξάπλωση και σήμερα απολαμβάνουν τις σχετικά ανενόχλητες συνθήκες του αρχαίου ιερού.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα φυτά και ζώα ευδοκιμούν κοντά σε τοποθεσίες αρχαίων μύθων και θρύλων – ιστορίες που τα τοποθετούν σε αυτές τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, από τη βελανιδιά του Οδυσσέα μέχρι το κώνειο του Σωκράτη, υποδηλώνοντας μια εξαιρετική σύνδεση που διαρκεί χιλιετίες.



Σε όλο τον κόσμο, οι αρχαιολογικοί χώροι προστατεύονται συχνά για δεκαετίες, ακόμη και αιώνες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η πολιτιστική τους αξία. Προστατευμένοι από την ανάπτυξη και τη γεωργία, πολλοί από αυτούς έχουν πλέον καταστεί ασφαλή καταφύγια για φυτά και ζώα. Τώρα, καθώς η βιοποικιλότητα μειώνεται σε όλο τον κόσμο, νέες έρευνες δείχνουν πόσο βαθιά είναι ενσωματωμένη η φύση στους πολιτιστικούς χώρους – και πώς η διατήρηση αυτών των εξαιρετικών ιστορικών τόπων μπορεί να συμβάλει και στην προστασία σπάνιων ειδών.



«Είναι ένα λειτουργικό μέρος του αρχαιολογικού τοπίου», λέει ο Παναγιώτης Παφίλης, καθηγητής ζωικής ποικιλότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος ηγήθηκε μιας πρόσφατης μελέτης για την άγρια ζωή που βρέθηκε σε 20 ελληνικούς πολιτιστικούς χώρους. «Η λέξη-κλειδί εδώ είναι: τοπίο, όχι απλώς αρχαιολογικός χώρος ή οικοσύστημα».

BIAS Photographic Archive/ Natural Environment and Climate Change Agency

Διασπασμένοι βιότοποι

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει «αλλάξει σε μεγάλο βαθμό» περίπου το 75% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη, επηρεάζοντας σοβαρά τη χλωρίδα και την πανίδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για το 2025. Οι πληθυσμοί των σπονδυλωτών έχουν μειωθεί κατά 73% από το 1970, ενώ σχεδόν δύο στα πέντε είδη φυτών απειλούνται με εξαφάνιση.



Αυτές οι τάσεις παρατηρούνται και σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, όπου περισσότερο από το 21% των ειδών απειλείται, οι αλλαγές στη χρήση της γης είναι από τις μεγαλύτερες πιέσεις που ασκούνται στην άγρια φύση, σύμφωνα με την Παναγιώτα Μαραγκού, διευθύντρια διατήρησης του WWF Ελλάδας. Ο βιότοπος κατακερματίζεται όλο και περισσότερο. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια επιπλέον απειλή, αυξάνοντας την ένταση των πυρκαγιών, των πλημμυρών και άλλων φαινομένων.

Τα είδη και οι βιότοποι επηρεάζονται διαφορετικά, αλλά υπάρχει ένας κοινός παράγοντας σε αυτές τις πιέσεις. «Οι περισσότερες, αν όχι όλες, συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες», λέει η κ. Μαραγκού.



Ωστόσο, οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν συχνά παραμείνει σχετικά αμετάβλητοι, ενώ το τοπίο γύρω τους έχει αλλάξει, παρατηρεί η ίδια. Οι διαχειριστές των χώρων τείνουν να επιδιώκουν τη διατήρηση ενός φυσικού περιβάλλοντος, καθιστώντας τους φιλόξενους για πολλά είδη άγριας ζωής. Και πολλοί ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι έχουν διατηρηθεί από τον 19ο αιώνα.



«Σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν τις αρχαιότητες, φυσικά, όχι τη βιοποικιλότητα. Αλλά για σχεδόν δύο αιώνες, είναι ένας καλά προστατευμένος χώρος», λέει ο κ. Παφίλης. «Είναι ένα περισσότερο ή λιγότερο σταθερό περιβάλλον».

BIAS Photographic Archive/ Natural Environment and Climate Change Agency

Κιβωτοί της βιοποικιλότητας

Για να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση μεταξύ των ιστορικών χώρων και της φύσης, το 2022 η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιοποικιλότητα σε Αρχαιολογικούς Χώρους». Σε διάστημα δύο ετών, 49 ειδικοί σε όλα τα είδη φυτών και ζώων ερεύνησαν 20 αρχαιολογικούς χώρους που καλύπτουν όλη την ελληνική ιστορία.



Σε όλους αυτούς τους χώρους, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 4.403 ειδών. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου το 11% της γνωστής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, συγκεντρωμένης σε μόλις το 0,08% της συνολικής έκτασης της χώρας. «Αυτό σημαίνει ότι αν προστατεύσεις τις αρχαιότητες ή τη βιοποικιλότητα», λέει ο κ. Παφίλης, «ακόμη και αυτές οι μικρές περιοχές λειτουργούν στην πραγματική ζωή ως κέντρα καταφυγής για τη βιοποικιλότητα».

Για τους βιολόγους που συμμετείχαν, η συλλογή δεδομένων στους αρχαιολογικούς χώρους ήταν συναρπαστική. Για τον Παναγιώτη Παφίλη, η επιτόπια έρευνα συνήθως περιλαμβάνει το αναποδογύρισμα πολλών βράχων για να βρει σαύρες. Οι εντομολόγοι, από την άλλη πλευρά, συχνά σκάβουν τρύπες για να τοποθετήσουν παγίδες, δοχεία για να συλλάβουν έντομα και άλλα ασπόνδυλα. «Δεν μπορείς να πας στην Ακρόπολη με τον γκασμά σου και να αρχίσεις να σκάβεις», σημειώνει.

Σημαντικό εύρημα, επισημαίνει, ήταν ότι οι αρχαιολογικοί χώροι είχαν συνήθως πυκνότερους πληθυσμούς ζώων σε σχέση με τις γύρω περιοχές. Στο Μυστρά, μια βυζαντινή πόλη του 13ου αιώνα, οι ερευνητές βρήκαν έξι από τις επτά σαύρες που είναι ενδημικές στην Πελοπόννησο – μια συχνότητα υψηλότερη από αυτή που βρήκαν σε μια ζώνη πλάτους 1 χλμ. (0,6 μιλίων) που μελέτησαν επίσης γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο.

Τα φυτά αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια από τα ζώα, σύμφωνα με τον βοτανολόγο Θεοφάνη Κωνσταντινίδη, επίσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής ερευνητή της μελέτης. Οι υπεύθυνοι συχνά κόβουν τη βλάστηση γύρω από τα ερείπια. Ωστόσο, λέει, η αφθονία των ειδών δείχνει την αξία αυτών των τοποθεσιών – και πώς στρατηγικές όπως η επιλεκτική κοπή και η μείωση των ζιζανιοκτόνων θα υποστήριζαν τη χλωρίδα, λέει.



Η έρευνα δείχνει επίσης πώς οι άνθρωποι έχουν διαμορφώσει αυτά τα περιβάλλοντα. Στη Νικόπολη, μια ρωμαϊκή τοποθεσία στη δυτική Ελλάδα, για παράδειγμα, ο κ. Κωνσταντινίδης βρήκε ένα δείγμα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ένα είδος χόρτου από την Κεντρική Ασία και την Ανατολία που δεν έχει ταυτοποιηθεί ποτέ προηγουμένως στην Ελλάδα. Ενώ συνεχίζει την έρευνά του για να το επιβεβαιώσει, θεωρεί ότι το φυτό μπορεί να έχει μεταναστεύσει μαζί με τους ανθρώπους κατά τη ρωμαϊκή ή τη βυζαντινή περίοδο – ή μπορεί να έχει ταξιδέψει πιο πρόσφατα, πιθανώς με τους σύγχρονους τουρίστες.

BIAS Photographic Archive/ Natural Environment and Climate Change Agency

Στην Αθήνα, το πρόγραμμα διαψεύδει επίσης έναν μακροχρόνιο μύθο σχετικά με ένα ανθοφόρο φυτό που πιστευόταν ότι φύτρωνε μόνο γύρω από την Ακρόπολη. Μετά από προσεκτική μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το φυτό είναι στην πραγματικότητα μια παραλλαγή ενός κοινού θάμνου. Στη βορειοδυτική τοποθεσία της Δωδώνης, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ο Οδυσσέας άκουσε τη φωνή του Δία μέσω μιας ιερής βελανιδιάς, οι ερευνητές βρήκαν πολλές βελανιδιές ηλικίας πολλών αιώνων. Ο κ. Κωνσταντινίδης λέει ότι αυτό μπορεί να υποδηλώνει τη συνέχεια της παρουσίας βελανιδιών στην περιοχή από την αρχαιότητα. «Οι βελανιδιές βρίσκονται ακόμα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, ακόμα ζωντανές».

Άλλα δείγματα επιβεβαίωσαν τις συνδέσεις μεταξύ των σύγχρονων κατοίκων των τοποθεσιών και του παρελθόντος. Γύρω από αρκετές τοποθεσίες, ο Θεοφάνης Κωνσταντινίδης βρήκε κώνειο – το φυτό που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τον φιλόσοφο Σωκράτη. Στην Επίδαυρο οι ερευνητές κατέγραψαν φίδια του Ασκληπιού. Το μη δηλητηριώδες φίδι απεικονίζεται συνήθως τυλιγμένο γύρω από μια ράβδο σε σύμβολα σε ασθενοφόρα και άλλες σύγχρονες αναφορές στον τομέα της υγείας. Στους Δελφούς, το μυθικό σημείο συνάντησης των δύο αετών που ο Δίας απελευθέρωσε για να βρει το κέντρο του κόσμου, οι ερευνητές εντόπισαν τον φιδόγλαρο.

«Είμαστε η εξέλιξη των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή πριν από μερικούς αιώνες», υπογραμμίζει ο βοτανολόγος. «Το ίδιο συμβαίνει και με τα φυτά και τα ζώα. Υπάρχει μια συνέχεια».

