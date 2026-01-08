Σύσσωμη κατακραυγή για τον θάνατο της σκυλίτσας «Ματμαζέλ» στο μετρό της Άγκυρας-Κατεπείγουσα έρευνα

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Άγκυρα με τον θάνατο του σκύλου - σύμβολο του μετρό. Μάλιστα, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης έχει ξεκινήσει έρευνα μετά τις μαρτυρίες που μετέδωσε η τουρκική ιστοσελίδα Cumhuriyet, ότι ο 15χρονος αδέσποτος σκύλος με το όνομα «Ματμαζέλ» βρήκε φρικτό θάνατο όταν παγιδεύτηκε στις κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό μετρό Demetevler, ενώ τον κυνηγούσαν δημοτικοί υπάλληλοι.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Άγκυρας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του μετρό, των λεωφορείων και των εγκαταστάσεων του δήμου που σχετίζονται με τις μεταφορές. Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα και ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί βάσει του νόμου για την προστασία των ζώων. Παράλληλα, οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν τεθεί προσωρινά σε αργία.

Η Ζεϊνέπ Ντανίς, εκπρόσωπος της Εθελοντικής Οργάνωσης για την Προστασία των Ζώων «Yasatacagız», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της: «Ήταν ένας ηλικιωμένος σκύλος που δεν έκανε κακό σε κανέναν. Τον φρόντιζε η γειτονιά. Δυστυχώς, η κανονικοποίηση της βίας εναντίον των ζώων είναι σοβαρό πρόβλημα».



Ο θάνατος του σκύλου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολίτες να ζητούν δικαιοσύνη και αλλαγές στην πολιτική διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.