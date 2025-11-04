Θρήνος για τον ηρωικό σκύλο Echo: Βρέθηκε νεκρός στο εκπαιδευτήριο - Αιχμές για δηλητηρίαση

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου η είδηση ότι ο σκύλος της ομάδας AnubisUnit Colabside πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε μια ανάρτηση που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υπεύθυνοι της ομάδας άφησαν αιχμές ότι ο θάνατός του δεν ήταν τυχαίος, με πληροφορίες να αναφέρουν πως οι πρώτες ενδείξεις «δείχνουν» πως δηλητηριάστηκε.

Συγκεκριμένα η ομάδα Anubis έγραψε στην ανάρτησή της ότι «Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!!» γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Όπως τονίζουν μέλη της οργάνωσης, ο Echo εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο του εκπαιδευτηρίου το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για προμελετημένη ενέργεια, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στην κοινότητα των διασωστών.

Ποιος ήταν ο Echo

Ο γλυκύτατος σκυλάκος ήταν ένας Βελγικός Ποιμενικός της Εθελοντικής Ομάδας Anubis K9P που σε «άκρως δύσκολες συνθήκες βαλτώδους περιοχής», είχε καταφέρει να εντοπίσει τη σορό του δολοφονημένου 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι στις αρχές Ιανουαρίου 2025.

Επιπρόσθετα είχε συμμετάσχει και στις έρευνες για τον εντοπισμό του εξαφανισμένου Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα. Τότε, η μητέρα του 31χρονου είχε σχολιάσει σε ανάρτησή της: «Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2023, ο Echo συνέβαλε στον εντοπισμό του μαύρου κουτιού στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών και στη συνέχεια με άλλους δύο εκπαιδευμένους σκύλους εντόπισαν βιολογικό υλικό των επιβαινόντων στη μοιραία αμαξοστοιχία, εννιά μήνες μετά το δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι λόγω της σπουδαίας της προσφοράς τους σε σημαντικές έρευνες, του είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο.