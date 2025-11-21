Άγρια επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκυλιών σε 17χρονη - Χειρουργήθηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Τον τρόμο βίωσε ένα 17χρονο κορίτσι που δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο του Άργους.



Το κορίτσι ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να πάει στο σχολείο του, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από τέσσερα αδέσποτα σκυλιά. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους, όπως τονίζει το argolikeseidhseis.gr.



Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο κορίτσι. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Καραβίδας, επικεφαλής ειδικού συνεργείου, κατόρθωσε να εντοπίσει και να εγκλωβίσει σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.



Πληροφορίες αναφέρουν πως στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια.



Σε ανακοίνωσή του για την κατάσταση της υγείας της 17χρονης, το Νοσοκομείο Αργολίδας αναφέρει: «Σήμερα στις 08:20 π.μ. προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους ασθενής 17 ετών μετά των οικείων της με πολλαπλά δήγματα κυνός. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους».