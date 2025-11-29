Σοκ στο Άργος: 50χρονη καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε - Εσπευσμένα στην Αθήνα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος ένα σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο Άργος, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αγίου Νικολάου στο Άργος, όπου η γυναίκα που τραυματίστηκε από τα κομμάτια του μπλακονιού, βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.