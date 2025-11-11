Σοβαρά προβλήματα στα Φίχτια από τη χθεσινή κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε περιοχές του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές σε υποδομές και στα Φίχτια.



Οι πολίτες αντιμετώπισαν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, ενώ σε ορισμένα σημεία προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

