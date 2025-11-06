Το Άργος αλλάζει – Ξεκινά η νέα εποχή του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Σήμερα πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γραφείου Δοξιάδη, ανάδοχου του έργου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων.

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος συντόνισε τη συζήτηση, τονίζοντας πως η ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου.

