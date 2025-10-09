Άργος: Ο Γιάννης Μαλτέζος προειδοποιεί για τη λειψυδρία – «Ζήτημα επιβίωσης για την Αργολίδα»

Η λειψυδρία ως τροχοπέδη της περιφερειακής ανάπτυξης ήταν το θέμα της ομιλίας του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου στο Olympia Forum.

Το Olympia Forum VI πραγματοποιήθηκε στις 7–9 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και αποτελεί το κορυφαίο συνέδριο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα για τον δήμαρχο Άργους Μυκηνών που μίλησε στο Olympia Forum για τις επιπτώσεις στην ύδρευση και άρδευση και παρουσίασε τα έργα που υλοποιούνται.