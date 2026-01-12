Όσοι κοιμούνται με τα κατοικίδιά τους στο κρεβάτι μοιράζονται αυτά τα γνωρίσματα

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ο ύπνος με τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς ένδειξη τρυφερότητας ή αγάπης. Πρόκειται για μια συνήθεια που διχάζει, καθώς κάποιοι τη θεωρούν αυτονόητη, ενώ άλλοι την απορρίπτουν πλήρως. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο ύπνος με κατοικίδια αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητας και του τρόπου ζωής όσων την υιοθετούν. Χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα και η γενναιοδωρία εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους που μοιράζονται το κρεβάτι τους με ένα ζώο.

Δες ποια είναι και τα χαρακτηριστικά και τι λένε οι ειδικοί για αυτή τη συνήθεια.

