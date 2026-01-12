Breaking news icon BREAKING
Χάος στη Φρανκφούρτη: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω χιονιά και παγετού

Υγεία κατοικίδια Ψυχολογία

Όσοι κοιμούνται με τα κατοικίδιά τους στο κρεβάτι μοιράζονται αυτά τα γνωρίσματα

Όλο και περισσότερες εικόνες κατακλύζουν τα social media, με ανθρώπους στο κρεβάτι ή στον καναπέ μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ο ύπνος με τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς ένδειξη τρυφερότητας ή αγάπης. Πρόκειται για μια συνήθεια που διχάζει, καθώς κάποιοι τη θεωρούν αυτονόητη, ενώ άλλοι την απορρίπτουν πλήρως. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο ύπνος με κατοικίδια αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητας και του τρόπου ζωής όσων την υιοθετούν. Χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα και η γενναιοδωρία εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους που μοιράζονται το κρεβάτι τους με ένα ζώο.

Δες ποια είναι και τα χαρακτηριστικά και τι λένε οι ειδικοί για αυτή τη συνήθεια.

Υγεία κατοικίδια Ψυχολογία

