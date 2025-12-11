Ζάκυνθος: «Έχουμε λάβει πάνω από 30 mails για υιοθεσία» είπε ο υπεύθυνος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο οποίος έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ που κατακρεούργησε τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο, περιέγραψε το σκυλί ως «το πιο απαθές ζώο» που έχει συναντήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση για την υιοθεσία του ζώου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς έχουν ήδη φτάσει στο ΔΙΚΕΠΑΖ περισσότερα από 30 e-mails ενδιαφερόμενων για να το πάρουν.

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης σημείωσε ότι ακολουθήθηκε το πλήρες πρωτόκολλο για την αξιολόγηση του σκύλου: «Μου ήρθε αίτημα από τον δήμαρχο να δούμε τι θα γίνει. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις, για να διαπιστώσουν αν η επιθετικότητά του οφείλεται σε πρόβλημα υγείας, κακοποίηση ή κάτι άλλο. Το σκυλί ήταν ατσιπάριστο, αδέσποτο δηλαδή, και ανήκει στον δήμο Ζακύνθου, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση», είπε στο ΣΚΑΪ.

«Η συμπεριφορά του προβληματίζει»

Όπως εξήγησε, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη: «Το σκυλί εξετάζεται από επιτροπή, κτηνίατρο, εκπαιδευτή κτλ. Θα στείλω το πόρισμα στον δήμο και η 5μελής επιτροπή θα αποφασίσει τι θα γίνει».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζώο με εντελώς ασυνήθιστη συμπεριφορά: «Δεν έχω ξαναδεί τόσο απαθέστατο ζώο. Πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια και έχουμε δεχθεί 60.000 ζώα. Δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα, τίποτα. Η συμπεριφορά του προβληματίζει πολύ».

«Καρφιά» προς τους γονείς και τα αυθαίρετα καταφύγια

Ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων άφησε αιχμές και προς τους γονείς του 2χρονου παιδιού αλλά και προς όλους όσοι διατηρούν αυθαίρετα καταφύγια ζώων με την ανοχή της πολιτείας.

«Το ζώο βρισκόταν σε αυθαίρετο καταφύγιο. Ο νόμος για τις αυθαίρετες κατασκευές καταφυγίων ψηφίστηκε το 2021, αλλά από τότε με διαδοχικές τροπολογίες παίρνει συνεχώς παρατάσεις. Η κατάσταση διαιωνίζεται. Αυτό το ζώο είναι εντελώς απόμακρο — ζούσε σε μια αυθαίρετη μονάδα χωρίς τίποτα».

Παράλληλα ανέφερε τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν σε πολλές αντίστοιχες εγκαταστάσεις:

«Ξέρετε πόσα ζώα έχουν πεθάνει φέτος σε τέτοιες κατασκευές; Λαμαρίνες μέσα στη ζέστη, φράχτες από κοτέτσια, ζώα που τρώνε και αφοδεύουν στον ίδιο χώρο. Δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο. Δίνονται διαδοχικές παρατάσεις για να λειτουργούν τέτοια καταφύγια».