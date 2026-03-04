Η στιγμή που σκύλος επιτίθεται άγρια σε κορίτσι στο Μεξικό

Επίθεση από έναν σκύλο ράτσας Μαλινούα δέχθηκε ένα 7χρονο κορίτσι στο Μεξικό, την ώρα που έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού του. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ξαφνικά το ζώο άρπαξε το παιδί από το κεφάλι και το κουνούσε δεξιά-αριστερά για αρκετά δευτερόλεπτα.



Τον σκύλο κατάφερε να απομακρύνει η μητέρα του κοριτσιού, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί και μετέφερε άμεσα το παιδί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και του έγιναν 68 ράμματα.

Όπως ανέφερε η ίδια αργότερα, το ζώο είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες, ένα περιστατικό που εξετάζεται αν του προκάλεσε νευρολογικές βλάβες.

Λόγω της άγριας επίθεσης, οι ειδικοί συνέστησαν ο σκύλος να κρατηθεί υπό παρακολούθηση για περίπου 10 έως 15 ημέρες, μέχρι να αποφασιστεί αν θα γίνει ευθανασία ή όχι.