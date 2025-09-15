«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι στο κέντρο κλείνουν Σάββατο 20-9 και Κυριακή 21-9

Χωρίς αυτοκίνητα θα μείνει για δύο ημέρες το κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο» του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:00 έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00 θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί στους εξής δρόμους:

Αθηνάς (μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού), και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Καραγεώργη Σερβίας (καθ’ όλο το μήκος).



Περικλέους (καθ’ όλο το μήκος).



Αθηναΐδος (καθ’ όλο το μήκος).



Αγίας Ειρήνης (καθ’ όλο το μήκος).



Πλατεία Αγίων Ασωμάτων (μεταξύ Σαρρή και Ερμού), και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Ερμού (μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς), και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες τις συγκεκριμένες ώρες, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί πρόσθετη ταλαιπωρία.