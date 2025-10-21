Breaking news icon BREAKING
Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική στο σημείο, η οποία επιχείρησε με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να απομακρυνθεί το δέντρο.

Πηγή: voria.gr
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον ιδιοκτήτη οχήματος στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, καθώς διαπίστωσε ότι ένα τεράστιο δέντρο είχε πέσει πάνω του, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Το δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο επί της οδού Λαμπράκη 197, προκαλώντας ζημιές στο όχημα, αλλά χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί, όπως αναφέρει το voria.gr. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το δέντρο είναι προς το παρόν άγνωστες, αν αναλογιστεί κανείς πως οι άνεμοι που πνέουν δεν είναι τόσο ισχυροί.

Τμήμα στο ρεύμα της Λαμπράκη με κατεύθυνση προς το κέντρο παρέμεινε κλειστό, ενώ έγιναν εκτροπές της κυκλοφορίας.

