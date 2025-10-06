Πάτρα: Έπεσε δέντρο ύψους 15 μέτρων σε κεντρική πλατεία - Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στο κέντρο της Πάτρας, όταν μεγάλο πεύκο ύψους περίπου 15 μέτρων κατέρρευσε ξαφνικά στην Πλατεία Όλγας. Ευτυχώς, από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε καταστήματα ή διερχόμενους πολίτες.

Το δέντρο, που βρισκόταν από την πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη, έπεσε με δυνατό θόρυβο, προκαλώντας πανικό για λίγα λεπτά στους θαμώνες των παρακείμενων καταστημάτων εστίασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρίζες του ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το συγκρατήσουν, ενώ το πρόσθετο βάρος από τη βροχή των προηγούμενων ημερών φαίνεται ότι επιτάχυνε την κατάρρευση — παρά το γεγονός ότι σήμερα επικρατούσε καλοκαιρία και δεν φυσούσε καθόλου.

Όπως αναφέρει το pelop.gr η πλατεία είναι περιμετρικά περιφραγμένη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης. Ευτύχημα αποτελεί το ότι την ώρα της πτώσης δεν υπήρχαν συνεργεία εργαζομένων ή περαστικοί στο σημείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων των τελευταίων εβδομάδων, όπως οι αλλεπάλληλες πτώσεις σοβάδων από παλαιά κτίρια της Πάτρας.

