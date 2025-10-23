Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη λειτουργία 134 υπόγειοι κάδοι - Κατασκευάζονται ακόμη 121

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται 134 υπόγειοι κάδοι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνοντας απορρίμματα και ανακυκλώσιμα με πέντε ειδικά απορριμματοφόρα, ενώ κατασκευάζονται άλλοι 121 που θα παραδοθούν στους πολίτες με την ολοκλήρωση του έργου των «Δέκα εμπορικών δρόμων».

