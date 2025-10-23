Ελλάδα Θεσσαλονίκη Απορριμματοφόρα Local News

Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη λειτουργία 134 υπόγειοι κάδοι - Κατασκευάζονται ακόμη 121

«Η χωρητικότητά τους είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τους μεγάλους πράσινους κάδους».

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται 134 υπόγειοι κάδοι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνοντας απορρίμματα και ανακυκλώσιμα με πέντε ειδικά απορριμματοφόρα, ενώ κατασκευάζονται άλλοι 121 που θα παραδοθούν στους πολίτες με την ολοκλήρωση του έργου των «Δέκα εμπορικών δρόμων».

Διαβάστε περισσότερα για τους υπόγειους κάδους στη Θεσσαλονίκη

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Απορριμματοφόρα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader