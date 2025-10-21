Επί 5 χρόνια πετούσαν μπάζα και απόβλητα σε χωράφι στη Χαλκιδική (ΦΩΤΟ)

Συνελήφθησαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης 2 άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 70χρονο και έναν 46χρονο, οι οποίοι πετούσαν μπάζα και στερεά απόβλητα σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

