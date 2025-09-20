Σοκ στην Πάτρα: Πως οι ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο και τον άφησαν αιμόφυρτο στον δρόμο

Η βία μεταξύ ανηλίκων παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Λίγες μόλις ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, ένα νέο περιστατικό προκαλεί οργή και αγωνία: 15χρονος μαθητής στην Πάτρα βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο, έπειτα από άγρια επίθεση συνομηλίκων του.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo 24, οι τρεις ανήλικοι φαίνεται πως του έστησαν καρτέρι στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Όταν τον εντόπισαν, τον ξυλοκόπησαν με απίστευτη αγριότητα. Γροθιές στο πρόσωπο, κατάγματα στη μύτη και στη γνάθο. Ο 15χρονος κατέρρευσε, σοκαρισμένος και ανήμπορος να αντιδράσει.

Στο χειρουργείο ο ανήλικος

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Χειροπέδες στους δράστες

Πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου ήταν δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος αλλοδαπός αλβανικής υπηκοότητας. Η Ασφάλεια Πατρών κινήθηκε άμεσα, ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας από αυτούς φοιτούσε στο ίδιο σχολείο με το θύμα, το οποίο – όπως καταγγέλλει το περιβάλλον του – είχε δεχθεί στο παρελθόν περιστατικά bullying.



Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητούνται οι γονείς των υπόλοιπων δραστών.



Το νέο αυτό περιστατικό ανήλικης βίας έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και έντονη ανησυχία για την κλιμακούμενη παραβατικότητα στους κόλπους της μαθητικής κοινότητας.