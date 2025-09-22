Πάτρα: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τρεις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 16χρονου.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (22/9) ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις, για τις οποίες κατηγορούνται.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση της εξόδου από την χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 16χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Το χρονικό του περιστατικού

Σημειώνεται ότι οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν στον 15χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (18/9) σε περιοχή της Πάτρας, και τον γρονθοκόπησαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ο16χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι ανήλικος είχε υποστεί κατάγματα στην γνάθο και στο ρινικό οστό και έκριναν αναγκαία την μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στην συνέχεια, ο νεαρός τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.