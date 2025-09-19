Γροθιές, καρέκλες και τραπέζια στον αέρα σε κεντρικό πεζόδρομο στη Ζάκυνθο - Πολίτες πανικόβλητοι

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, στον πεζόδρομο της 21ης Μαΐου το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, με ένα άτομο να έχει τραυματιστεί σοβαρά.



Στη συμπλοκή συμμετείχαν τουλάχιστον 6 άτομα από διαφορετικές παρέες, σε ένα σημείο γεμάτο με παιδιά. Ξεκίνησε με ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ δύο ατόμων και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση εκτροχιάστηκε.



Γροθιές, κλωτσιές και καρέκλες και τραπέζια που πετάγονταν στον αέρα συνέθεσαν το άγριο σκηνικό του καυγά, με τον κόσμο να τρέχει για να γλυτώσει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν δύο άτομα από τη μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, ηλικίας 26 και 40 ετών.



Ένα άτομο, άνδρας Ρομά, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ermisnews.gr.



Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και λαμβάνει καταθέσεις για να φτάσει στην άκρη του νήματος. Παράλληλα, αναζητά ακόμη τρία άτομα.