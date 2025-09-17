Γρονθοκόπησε γιατρό που πήγε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες - «Πλούσιο» το παρελθόν του

Μία σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το agrinionews, ένας 30χρονος μετέβη στα επείγοντα σε κατάσταση μέθης.



Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε τραυματιστεί καθώς έφερε ελαφρύ κόψιμο στην παλάμη του.



Τότε, την ώρα που ο εφημερεύον γιατρός τον πλησίασε για του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας του επιτέθηκε, τον γρονθοκόπησε και τράπηκε σε φυγή.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και έκτοτε ο 30χρονος αναζητείται.



Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης είναι γνώριμος στην αστυνομία καθώς έχει ιστορικό πλήθους υποθέσεων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς παρόμοια περιστατικά επαναλαμβάνονται συχνά.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, άτομο έσπασε το τζάμι πόρτας γραφείου, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείο Ρίου.

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται επίθεση κατά των γιατρών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Το ζήτημα είναι κάτι που απασχολεί σημαντικά τη διοίκηση, καθώς οι γιατροί ζητούν περισσότερη ασφάλεια.

Αναλυτικά όσα αναφέρονταν στην ανάρτηση:

«Άλλο ένα περιστατικό βίας έναντι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έλαβε χώρα στο ΤΕΠ του ΠΓΝΠ κατά τη νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής της 4ης Ιουλίου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα κι άλλος συνάδελφος έπεσε θύμα λεκτικής και παρ' ολίγον σωματικής βίας. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά η ανάγκη συνεχούς παρουσίας μόνιμου προσωπικού της ασφάλειας του νοσοκομείου σε όλους τους χώρους, αλλά ιδιαιτέρως στους χώρους των ΤΕΠ, προκειμένου κανείς υγειονομικός να μην κινδυνεύσει από τέτοιου είδους περιστατικά.

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων πρέπει να εξασφαλίσουν την επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και ασφάλειας».