Ρόδος: Χειροπέδες σε ζευγάρι «ελαφροχέρηδων» – Είχαν κατακλέψει γιατρό με λεία πάνω από 60.000 ευρώ

Συστηματικό θύμα ληστείας από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Ιταλών είχε γίνει για περισσότερο από τρεις μήνες ένας ιδιώτης δερματολόγος στη Ρόδο. Από τον περασμένο Μάρτιο και μέχρι τον Μάιο οι δυο Ιταλοί 67 και 62 ετών είχαν αφαιρέσει από το ταμείο του ιατρείου του περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «δημοκρατική» η δράση των Ιταλών «ελαφροχέρηδων» έληξε μετά από μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας.

Από την πρώτη επίσκεψη στη συστηματική κλοπή

Το ζευγάρι των Ιταλών εμφανίστηκε στη Ρόδο τον Μάρτιο του 2025, προσποιούμενοι τους πελάτες που επισκέπτονταν τον δερματολόγο για λόγους υγείας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση του ιατρού κατά την εξέταση, φρόντιζαν να αφαιρούν μεγάλα χρηματικά ποσά που ο γιατρός διατηρούσε σε συγκεκριμένο σημείο του ιατρείου.

Τον Μάρτιο αφαίρεσαν 15.000 ευρώ, τον Απρίλιο 20.000 ευρώ, ενώ τον Μάιο το ποσό ανήλθε στις 25.000 ευρώ. Η μεθοδικότητα και η συνέπεια στη δράση τους έδειχνε πως επρόκειτο για προσεκτικά οργανωμένη κίνηση.

Ο δερματολόγος, αντιλαμβανόμενος το μοτίβο των κλοπών, ενημέρωσε εγκαίρως τις αρχές. Σε συνεργασία με την αστυνομία, αποφασίστηκε η χρήση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε 3.200 ευρώ στο σημείο όπου συνήθιζε να αφήνει τα χρήματά του. Παράλληλα, είχε τοποθετηθεί και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να καταγραφούν οι κινήσεις των υπόπτων.

Επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος

Χθες, το ζευγάρι επέστρεψε στο ιατρείο και ακολούθησε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Όταν ο γιατρός απασχολήθηκε με την εξέταση, οι Ιταλοί άρπαξαν τα χρήματα και βγήκαν από τον χώρο. Τους περίμεναν όμως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι τους συνέλαβαν επ' αυτοφώρω έχοντας στην κατοχή τους τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Οι δύο Ιταλοί οδηγήθηκαν στα γραφεία της αστυνομίας για περαιτέρω ανάκριση, ενώ ερευνάται αν έχουν διαπράξει παρόμοιες πράξεις και σε άλλα νησιά ή περιοχές της Ελλάδας. Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για επαγγελματίες που γνώριζαν καλά πώς να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των ιατρών ή άλλων επαγγελματιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Ρόδο, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε κυκλώματα αλλοδαπών που εκμεταλλεύονται επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης για οικονομικό όφελος. Παράλληλα, δείχνει και την αποφασιστικότητα των αρχών να χρησιμοποιούν στοχευμένες μεθόδους για την εξάρθρωση τέτοιων ενεργειών.

Η σύλληψη του ζευγαριού των Ιταλών κλείνει, προς το παρόν, έναν κύκλο κλοπών που στοίχισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον γιατρό. Η υπόθεση θα απασχολήσει τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν άλλες παρόμοιες δραστηριότητες των δύο συλληφθέντων.