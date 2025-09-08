Καρέ - καρέ η δράση του 32χρονου που «ρήμαζε» καταστήματα σε Καμίνια, Νίκαια και Κορυδαλλό

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σε έναν 32χρονο ημεδαπό ο οποίος είχε ρημάξει καταστήματα στα Καμίνια, τη Νίκαια και τον Κορυδαλλό.

Η βασική κατηγορία που φέρει ο 32χρονος συλληφθείς είναι εκείνες των ληστειών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και η παράβαση του νόμου περί όπλων.

Καρέ - καρέ η δράση του

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή των Καμινίων και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, συγκεκριμένα μαχαιριού, αφαίρεσε από την υπάλληλο χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου σε συνεργασία την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τις μεσημβρινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου και ακινητοποίησαν τον 32χρονο.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εκτός από το μαχαίρι, και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Η πλούσια δράση του 32χρονου

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, με τη συνδρομή έτερου ατόμου, είχε διαπράξει ακόμα τέσσερις ληστείες.

Συγκεκριμένα, είχε επιτεθεί εναντίον υπαλλήλων καταστημάτων κατά τον τελευταίο μήνα στις περιοχές των Καμινίων, Κορυδαλλού και της Νίκαιας όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.