Αναστάτωση στη Ρόδο: Άγνωστος άρπαξε τσάντα από 72χρονη με λεία 4500 ευρώ

Θύμα ληστείας έπεσε μία 72χρονη ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Ρόδο, το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, όλα συνέβησαν στις 22:05, όταν η γυναίκα επέστρεφε στην οικία της στα Κολύμπια, μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Ένας νεαρός άνδρας, φορώντας ζακέτα με κουκούλα, την πλησίασε και άρπαξε την τσάντα της. Ευτυχώς, η ηλικιωμένη δεν τραυματίστηκε.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν περίπου 4.500 ευρώ -οι εισπράξεις της ημέρας- αλλά και προσωπικά έγγραφα, όπως το δελτίο ταυτότητας, η άδεια οδήγησης, τραπεζικές κάρτες και το δεύτερο σετ κλειδιών της κατοικίας της. Το γεγονός προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.