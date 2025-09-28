Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασέλγεια στην 5χρονη κόρη τους

Μία γυναίκα στο Αγρίνιο κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους, με τον 50χρονο άνδρα να έχει συλληφθεί.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agriniopress η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του στο Αγρίνιο.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.



Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.