Ξεκινάει η μάχη της Θεσσαλονίκης: Επενδύσεις, υποδομές και πολιτικά μηνύματα στην ατζέντα Μητσοτάκη

Την έμφαση της κυβέρνησης στη συνολική ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος μέσω της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης εμβληματικών έργων υποδομής σηματοδοτεί η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από τη βαρυσήμαντη παρέμβαση του στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης. Τόσο η αυριανή συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής και την ημερίδα υπό τον τίτλο «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει», όσο και η παρουσία των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας καθ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος μαρτυρά την ξεκάθαρη στόχευση του Μέγαρο Μαξίμου υ να αυξήσει την απήχηση της Νέας Δημοκρατίας σε μία ευαίσθητη περιοχή, όπου το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρές διαρροές, ιδίως προς κόμματα και σχηματισμούς προς τα δεξιά του, τους τελευταίους μήνες.

Σχέδιο για ΔΕΘ, Μετρό και νέα νοσοκομεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, κατά την παρέμβαση του ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ να προκηρυχθεί ως αποκλειστικά δημόσιο έργο εντός του 2026. Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ικανοποιητική πρόοδο των εργασιών για το flyover, το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του Μετρό, αλλά και την κατασκευή των δύο νέων μεγάλων νοσοκομείων της πόλης.

Δηλωτικό της σημασίας, που προσδίδει η κυβέρνηση στην προβολή των κυβερνητικών παρεμβάσεων είναι η συμμετοχή πλειάδας υπουργών στις δύο ενότητες της σημερινής ημερίδας. Συγκεκριμένα στο πάνελ της «Δίπλα στον πολίτη – ποιότητα ζωής» θα μιλήσουν οι Σοφία Ζαχαράκη ,Σταύρος Παπασταύρου , Άδωνις Γεωργιάδης , Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , Λίνα Μενδώνη , Κωνσταντίνος Κυρανάκης , Γιάννης Βρούτσης καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης . Στην αρχή της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης. Ακολούθως, στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «Επένδυση και αξία στην περιοχή» θα μιλήσουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης , Χρίστος Δήμας , Τάκης Θεοδωρικάκος , Νίκη Κεραμέως , Νίκος Παπαθανάσης , καθώς και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδόνα.

Πολιτικά μηνύματα και μέτωπο αντιπαράθεσης

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει την καθιερωμένη σύσκεψη με τους βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης παρουσία του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Γραμματέα, Κώστα Σκρέκα και του Γενικού Διευθυντή, Γιάννη Σμυρλή, ενώ ο πρωθυπουργός αναμένεται να έχει ξεχωριστή συνάντηση με τους 5 Πρυτάνεις της Βορείου Ελλάδος, καθώς είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προτεραιοποιεί την αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και την εμβληματική πρωτοβουλία της ίδρυσης στη χώρα μας παραρτημάτων μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων.



Την ίδια ώρα, «ζεστό» συντηρεί η κυβέρνηση το μέτωπο τόσο με τον Αλέξης Τσίπρας , όσο και με το ΠΑΣΟΚ στοχεύοντας ξεκάθαρα στην αύξηση της «γαλάζιας» συσπείρωσης σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Επιμένοντας στη στρατηγική της αυτοδυναμίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε χθες μέσω του ραδιοφώνου Παραπολιτικά 90,1 πως να συνεννοηθεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ , που ψηφίζει παρών για να παραπεμφθούν κυβερνητικοί βουλευτές για εσχάτη προδοσία και συνυπογράφει μαζί με την κ. Κωνσταντοπούλου πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο κ. Τσίπρας με την πολιτική του δεν έχει λείψει στον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε στα χαμηλότερα εισοδήματα, ούτε στους νέους, που έφυγαν από τη χώρα, δεν έλειψε ούτε στους δημοσίους υπαλλήλους» σημειώνοντας με νόημα πως στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα ψηφίσουν πρόσωπα και προγράμματα.