Αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Εν μέσω αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής, ψηφίζεται το βράδυ της Πέμπτης (28/8) το νομοσχέδιο Λιβάνιου για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, αυτό που επιχειρείται είναι η αντιμετώπιση χρόνιων καθυστερήσεων που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας στον δημόσιο τομέα.

Στόχος είναι η ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η σύσταση νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 60 λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και αυστηρές προθεσμίες.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΑΔΕΔΥ, η οποία βγαίνει σήμερα στους δρόμους, καταγγέλλοντας ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, την κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, καθώς και εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα.

ΠΑΣΟΚ: Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους

Το νομοσχέδιο εισήχθη νωρίς το πρωί στην Ολομέλεια, με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη να ξεκαθαρίζει πως το κόμμα του δεν μπορεί να το στηρίξει.

«Το μόνο που ξέρει να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιβάλλει τον φόβο, να κομματικοποιεί τους θεσμούς και να τιμωρεί τους αδύναμους για να καλύπτει τις δικές του ανεπάρκειες», ανέφερε, σχολιάζοντας πως οι δημόσιοι υπάλληλοι μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους, καθώς δημιουργούνται συνθήκες «εκφοβισμού» και «υποταγής».

«Καθόλου δεν ενδιαφέρεστε για την ταχύτερη ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, όπως ισχυρίζεστε. Αν πράγματι ενδιαφερόσασταν, δεν θα συγκεντρώνατε εκατοντάδες υποθέσεις σε ένα μόνο 15μελές συμβούλιο, όταν σήμερα εκκρεμούν ήδη πάνω από 2.300 πειθαρχικές υποθέσεις στα 100 πενταμελή συμβούλια. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι θεσμικό μπλοκάρισμα, είναι διοικητικό χάος», κατήγγειλε ο Παύλος Χρηστίδης.

Δριμεία κριτική άσκησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος υποστηρίζοντας πως αυτό που διαπνέει όλο το νομοσχέδιο, είναι ένας «έκδηλος αυταρχισμός», ο οποίος επαναφέρει τη δημόσια διοίκηση σε εποχές που όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε, καταγγέλλοντας πως επικρέμαται ο «μπαμπούλας της απόλυσης της πειθαρχικής δίωξης».

«Κανονικός βούρδουλας για τους εργαζόμενους το νομοσχέδιο», είπε ο Γιάννης Δελής του ΚΚΕ, για επιβολή «πειθαρχικού φίμωτρου» μίλησε ο Βασίλης Γραμμένος της Ελληνικής Λύσης, ενώ για «αντεργατικό νομοσχέδιο τρομοκράτησης και καταστολής» έκανε λόγο η Θεανώ Φωτίου της Νέας Αριστεράς.

Εν τω μεταξύ, παρατηρήσεις σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου διατύπωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία στην έκθεσή της εκφράζει προβληματισμό, μεταξύ άλλων, για τη διάταξη με την οποία εισάγεται διαρκές κώλυμα διορισμού χωρίς καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου. Επίσης, επιφυλάξεις υπήρξαν και για το άρθρο με το οποίο συνδέεται ο μη υπολογισμός του χρόνου της αναστολής άσκησης καθηκόντων, με την ποινική καταδίκη ή την επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου αποδοχών, τουλάχιστον τριών μηνών.