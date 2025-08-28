Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής πριν τη ΔΕΘ

Με φόντο την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε ένα κλίμα που κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν «το καλύτερο από ποτέ», ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η συζήτηση, που διεξάγεται κάθε χρόνο λίγο πριν από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, φέτος σηματοδοτεί – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – μια νέα δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στα μεγάλα έργα και στη βελτίωση του κλίματος στις τοπικές κοινωνίες.

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έθεσαν στον Πρωθυπουργό όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αλλαγή του κλίματος στη Θεσσαλονίκη, καθώς – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – επικρατεί μια νέα αίσθηση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, η οποία συνδέεται με την πρόοδο σε κρίσιμες υποδομές.

Η απάντηση του Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις τοποθετήσεις των βουλευτών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της: να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να διατηρεί ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον. Τόνισε ότι κάθε έργο και κάθε παρέμβαση στη Βόρεια Ελλάδα εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης που αφορά όλη τη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Η σημασία της συνάντησης πριν τη ΔΕΘ

Η συνάντηση αυτή, που έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς λειτουργεί ως «προοίμιο» για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η φετινή, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρίζεται από ενότητα και θετικό κλίμα, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει μήνυμα συνέπειας, αξιοπιστίας και προοπτικής.