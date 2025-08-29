Γεωργιάδης σε Πλεύση Ελευθερίας: Ψεύτες και απατεώνες, κάνατε προπαγάνδα πάνω στα πτώματα

Σκληρή επίθεση στην Πλεύση Ελευθερίας με αφορμή τόσο την κριτική της για την κατάσταση στο ΕΣΥ, όσο και το πόρισμα της Πυροσβεστικής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης .

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία ανέπτυξε επίκαιρη ερώτηση για το δημόσιο σύστημα Υγείας στην Ολομέλεια, για κακομοιριά κατά του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι «η ίδια και το κόμμα της πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα μπας και πάρουν καμιά ψήφο».

Αναφερόμενος δε στο πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη στο οποίο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στο δεύτερο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης στράφηκε προσωπικώς κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας πως «εμπορεύτηκε επί μήνες τις θεωρίες του ξυλολίου και έχτισε πολιτική καριέρα. Κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη. Τέτοιοι είστε…Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες!», όπως ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός σημείωσε πως αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα ανακαίνισης σε 93 νοσοκομεία και 160 Κέντρα Υγείας, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ. «Για να καταλάβετε τι πολιτικό πράγμα είστε. Το ΕΣΥ χτίζεται από την αρχή με 600 εκατ. ευρώ, κι εσείς κάνετε αντιπολίτευση με μια ψεύτικη φωτογραφία μιας εργαζόμενης», είπε, απευθυνόμενος στη βουλευτή.

Από την πλευρά της, η Ελένη Καραγεωργοπούλου, χαρακτήρισε τον υπουργό «κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της Υγείας».