Ενός λεπτού σιγή στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Λίγα λευκά τριαντάφυλλα άφησαν στο έδρανο του Απόστολου Βεσυρόπουλου οι συνάδελφοί του, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα.

Στην πρώτη συνεδρίαση μετά από την ξαφνική απώλεια του βουλευτή, η Ολομέλεια τήρησε ενός λεπτού σιγή, ενώ ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης εξήρε το ήθος και την εργατικότητά του.

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθία κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής.



Στη συνέχεια ορκίστηκε και ανέλαβε αμέσως τα βουλευτικά της καθήκοντα, η Στέλλα Αραμπατζή. Η μικροβιολόγος που καταλαμβάνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου στις τελευταίες εκλογές ήταν πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Ημαθία.