Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Ημαθία - Παρών ο πρωθυπουργός

Συγκίνηση στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που έχει γεμίσει από κόσμο που συρρέει για να αποχαιρετήσει τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου. Φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, πολιτικοί, αλλά και απλοί πολίτες καταφθάνουν από νωρίς για να πουν το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλοί υπουργοί, καθώς και βουλευτές από τη βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα, ενώ για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων εφαρμόζονται έκτακτες ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από τον ναό.



