Τραγική ειρωνεία: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τους απινιδωτές στα σχολεία

Ένα τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον άνθρωπο που με δική του εισήγηση φρόντισε ώστε οι απινιδωτές να γίνουν πιο προσιτοί σε σχολεία και διάφορα άλλα σημεία. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 σε παραλία της Χαλκιδικής, προδομένος από την καρδιά του και όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η οργάνωση Kids Save Lifes, ο ίδιος χρειάστηκε να περιμένει προκειμένου να φέρει απινιδωτή το ασθενοφόρο...

Η ανάρτηση του Kids Save Lifes:

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Ο "ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ"

Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιάστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες, ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!

4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.



Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένειά του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας, παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου, παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν, και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν, ο χρόνος πέρασε, ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Facebook/Kids Save Lifes

Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.



Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.



Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης.



Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!!

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου».