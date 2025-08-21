Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος σε ηλικία 59 ετών - Υπέστη έμφραγμα στη Χαλκιδική

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών άφησε ο βουλευτής και τέως υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο πολιτικός από την Ημαθία βρισκόταν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/8) σε beach bar στην Σιθωνία της Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστης που διαπίστωσαν ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Γιατρός και διασώστης προχώρησαν επιτόπου σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική όπου και σταθεροποιήθηκε, με τους γιατρούς να αποφασίζουν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του.

Δυστυχώς όμως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τις 14:20.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν Βουλευτής Ημαθίας από το 2012 και από την 4η Απριλίου 2025 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.