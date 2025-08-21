Μάχη για τη ζωή δίνει ο Απόστολος Βεσυρόπουλος: Υπέστη ανακοπή στην παραλία

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστης που προχώρησαν επιτόπου σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική και μετά την σταθεροποίηση του μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του.

Ο βουλευτής και νυν γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του Βέροια και στην συνέχεια πήγε στη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση.