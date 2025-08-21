Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τα συλλυπητήρια μηνύματα

Σοκ στον πολιτικό κόσμο της χώρας προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Με μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Τασούλας: «Ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο»

Για έναν πολιτικό που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του, κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μητσοτάκης: «Αφοσιωμένος στο καθήκον, με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο»

Τον δικό του αποχαιρετισμό στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε αιφνίδια το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου από ανακοπή καρδιάς, απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δένδιας: «Βαθύτατη θλίψη»

Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου έστειλε ο Νίκος Δένδιας, μέσω X. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγραψε στην ανάρτησή του:

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 21, 2025

Πιερρακάκης: «Ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος»

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος πολιτικού εκφράζει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Ζαχαράκη: «Θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, γράφει: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψυχώσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Μπακογιάννη: «Πάλευε για την περιφέρεια και όλη την Ελλάδα»

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ντόρα Μπακογιάννη, αναφέρει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Ανδρουλάκης: «Ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει στο δικό του συλλυπητήριο μήνυμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα συλλυπητήριά του «στην φυσική και πολιτική οικογένεια» του Απόστολου Βεσυρόπουλου απευθύνει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. — Nikos Papandreou (@NicosPapandreou) August 21, 2025

Φάμελλος: «Απροσδόκητη απώλεια»



Με ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.



Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».