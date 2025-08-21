Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Το τελευταίο αντίο στον «Ψηλό» – Η επιθυμία της οικογένειας

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθούν το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, για να αποχαιρετήσουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλος . Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα εκτεθεί στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί. Παρών θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μνήμη του στενού του συνεργάτη.

Η επιθυμία της οικογένειας

Με συγκινητικά λόγια, η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου ζήτησε αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του. «Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος, που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι συνέβη στη Χαλκιδική

Ο θάνατος του βουλευτή ήρθε αιφνίδια το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Αυγούστου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ενώ βρισκόταν σε beach bar, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστης, που διαπίστωσαν ότι υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Άμεσα ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η οποία συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο σε λιγότερο από 20 λεπτά, παρά το δύσβατο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες, η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί αποφάσισαν να τον διακομίσουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τις 14:20.



Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας διέψευσε σενάρια περί καθυστέρησης στην ιατρική φροντίδα, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.

Η πολιτική διαδρομή του «Ψηλού»

Γεννημένος το 1966 στη Βέροια, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπήρξε μία από τις σταθερές παρουσίες της Ημαθίας στη Βουλή από το 2012. Στις 4 Απριλίου 2025 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενώ από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.



Ως υφυπουργός Οικονομικών (2019-2023), ήταν αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα στις μεταρρυθμίσεις της περιόδου.



Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών. Στους συνεργάτες και φίλους του θα μείνει αξέχαστος όχι μόνο για το πολιτικό του έργο, αλλά και για τον χαρακτήρα του, που του χάρισε το προσωνύμιο «Ψηλός».